كتائب القسام: يواصل مجاهدونا الاشتباك مـن مسافة صفر مع جيش الاحتلال داخل أزقة مخيم جنين حيث أوقعوا إصابات محققة في صفوفه – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2023 - 00:22

كتائب القسام: يواصل مجاهدونا الاشتباك مـن مسافة صفر مع جيش الاحتلال داخل أزقة مخيم جنين حيث أوقعوا إصابات محققة في صفوفه

منذ 1 ساعة 4 July، 2023
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