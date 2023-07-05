مراسل المنار: تفجير عبوة ناسفة كبيرة بآلية لجيش الاحتلال الاسرائيلي على دوار السينما بجنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2023 - 00:22

مراسل المنار: تفجير عبوة ناسفة كبيرة بآلية لجيش الاحتلال الاسرائيلي على دوار السينما بجنين

منذ 1 ساعة 4 July، 2023
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