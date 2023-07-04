اعلام العدو: مروحة عسكرية تحمل جنودا مصابين بجنين تهبط الآن في مستشفى هعيمق بالعفولة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 22:46

اعلام العدو: مروحة عسكرية تحمل جنودا مصابين بجنين تهبط الآن في مستشفى هعيمق بالعفولة

منذ 36 mins 4 July، 2023
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