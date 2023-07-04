وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء الى 12 جراء العدوان الاسرائيلي على جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 22:46
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الصحة الفلسطينية: حصيلة العدوان المتواصل على جنين ارتفعت الى 12 شهيدا و 120 جريحا بينهم 20 بحالة حرجة
الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي وأطلقت النار بداخله ما ادى الى وقوع 3 اصابات
سرايا القدس: تفجير عبوة بعربة تايجر المصفحة ما أدى الى تدمير الجزء الامامي واعطابها ومقتل واصابة من فيها
سرايا القدس - كتيبة جنين: مجاهدونا يوجهون ضربات مكثفة على أكثر من محور لقوات الاحتلال ردا على استهداف المدنيين
سرايا القدس - كتيبة جنين: مجاهدونا اسقطوا طائرة مسيرة للاحتلال في سماء جنين هي الخامسة خلال المعركة
سرايا القدس - كتيبة جنين: المعركة مستمرة ومجاهدونا يواصلون الاشتباك والتصدي مع قوات الاحتلال على اطراف المخيم
عملية دهس وإطلاق نار شمال تل أبيب توقع عددا من الإصابات في صفوف الصهاينة بينها 3 اصابات خطيرة جدا
حماس تنعى الشهيد المجاهد عبد الوهاب حسين خلايلة (20 عاما) من الخليل الذي ارتقى بعد تنفيذه العملية البطولية في تل أبيب
الجهاد الاسلامي: العملية الشجاعة في تل ابيب تمثل ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال وانتقاما لدماء الشهداء الابرار في جنين
فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عملية تل ابيب وتؤكد انها الرد الفوري والفعال على عدوان الاحتلال على جنين
قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية تل ابيب عبد الوهاب حسين خلايلة في بلدة السموع بالخليل وتخليه من ساكنيه
بيان مسيرات اليمن: ندين العدوان على جنين ونشيد بالرد البطولي للمقاومة ونندد بإحراق المصحف الشريف في السويد
السيد الحوثي: علينا كأمة اسلامية مسؤولية دينية واخلاقية تجاه فلسطين وان يكون هناك تحرك جاد ودعم سخي للشعب الفلسطيني
الخارجية الباكستانية: ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف الاعمال الوحشية للاحتلال وضمان حماية الفلسطينيين
قيادتا حزب الله وحركة أمل يعقدان لقاء تنسيقيا حضره السيد هاشم صفي الدين ووفيق صفا ومصطفى فوعاني وأحمد بعلبكي
حزب الله وحركة أمل: بداية الخروج من الفراغ الرئاسي والمأزق السياسي هو الحوار الصادق والمعمق
حزب الله وحركة أمل: نعلن وقوفنا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الشريفة في التصدي لغطرسة الصهاينة
حزب الله وحركة أمل: نحذر من الممارسات العدوانية المتكررة للاحتلال في عدة نقاط على الحدود اللبنانية الفلسطينية
الخارجية اللبنانية: للضغط على "اسرائيل" لوقف استفزازاتها في الجزء الشمالي لقرية الغجر وتحميلها مسؤولية أي تصعيد قد يحصل
النائب فيصل كرامي: انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة قضية وطنية عظمى لحماية لبنان من الجنون الاسرائيلي
رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يصدر قرارا بتشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية
وسائل اعلام فرنسية: ماكرون أعلن في اجتماعه برؤساء بلديات الضواحي قانون الطوارئ لتسريع اصلاح تداعيات الاضطرابات
الخارجية الروسية: هجوم بطائرة بدون طيار على موسكو مستحيل دون مساعدة من الولايات المتحدة وحلف الاطلسي لكييف
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء الى 12 جراء العدوان الاسرائيلي على جنين
منذ 49 mins
4 July، 2023
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