اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الاسرائيلي بالقرب من دوار السنما وسط جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 21:06

اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الاسرائيلي بالقرب من دوار السنما وسط جنين

منذ 20 mins 4 July، 2023
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