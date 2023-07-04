اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الاسرائيلي بالقرب من دوار السنما وسط جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 21:06
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عملية دهس وإطلاق نار شمال تل أبيب توقع عددا من الإصابات في صفوف الصهاينة بينها 3 اصابات خطيرة جدا
حماس تنعى الشهيد المجاهد عبد الوهاب حسين خلايلة (20 عاما) من الخليل الذي ارتقى بعد تنفيذه العملية البطولية في تل أبيب
حماس: العملية البطولية هي دفاع مشروع عن النفس أمام المجزرة المستمرة بجنين وجرائم التهجير والتدمير التي يرتكبها الاحتلال
الجهاد الاسلامي: العملية الشجاعة في تل ابيب تمثل ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال وانتقاما لدماء الشهداء الابرار في جنين
فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عملية تل ابيب وتؤكد انها الرد الفوري والفعال على عدوان الاحتلال على جنين
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: عملية الدهس البطولية عنوان لمرحلة قرر فيها شعبنا التصدي لعدوان الاحتلال على جنين
قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية تل ابيب عبد الوهاب حسين خلايلة في بلدة السموع بالخليل وتخليه من ساكنيه
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على جنين الى 11 مع ارتقاء الشهيد عبد الرحمن حسن صعابنة 17 عاما
الصحة الفلسطينية: حصيلة العدوان المتواصل على جنين ارتفعت الى 11 شهيدا و 120 جريحا بينهم 20 بحالة حرجة
الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي وأطلقت النار بداخله ما ادى الى وقوع 3 اصابات
سرايا القدس - كتيبة جنين: مجاهدونا يوجهون ضربات مكثفة على أكثر من محور لقوات الاحتلال ردا على استهداف المدنيين
سرايا القدس - كتيبة جنين: مجاهدونا اسقطوا طائرة مسيرة للاحتلال في سماء جنين هي الخامسة خلال المعركة
الرئيس الإيراني: ما يقوم به الكيان الإسرائيلي في جنين يعيد إلى الأذهان الجرائم التي ارتكبها بعد احتلال فلسطين عام 1948
اليمن: مسيرات ضخمة في باب اليمن بالعاصمة صنعاء تضامناً مع فلسطين المحتلة وتنديداً بحرق القرأن الكريم
بيان مسيرات اليمن: ندين العدوان على جنين ونشيد بالرد البطولي للمقاومة ونندد بإحراق المصحف الشريف في السويد
السيد الحوثي: علينا كأمة اسلامية مسؤولية دينية واخلاقية تجاه فلسطين وان يكون هناك تحرك جاد ودعم سخي للشعب الفلسطيني
وزير الخارجية المغربي: نعبر عن دعمنا وتضامننا مع شعب فلسطين ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل لايقاف العدوان الاسرائيلي
الخارجية الباكستانية: ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف الاعمال الوحشية للاحتلال وضمان حماية الفلسطينيين
رئيس وزراء بريطانيا: نؤيد "حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها" وندعوها لضبط النفس في عمليتها العسكرية في جنين
قيادتا حزب الله وحركة أمل يعقدان لقاء تنسيقيا حضره السيد هاشم صفي الدين ووفيق صفا ومصطفى فوعاني وأحمد بعلبكي
حزب الله وحركة أمل: بداية الخروج من الفراغ الرئاسي والمأزق السياسي هو الحوار الصادق والمعمق
حزب الله وحركة أمل: نعلن وقوفنا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الشريفة في التصدي لغطرسة الصهاينة
حزب الله وحركة أمل: نحذر من الممارسات العدوانية المتكررة للاحتلال في عدة نقاط على الحدود اللبنانية الفلسطينية
الخارجية اللبنانية: للضغط على "اسرائيل" لوقف استفزازاتها في الجزء الشمالي لقرية الغجر وتحميلها مسؤولية أي تصعيد قد يحصل
النائب فيصل كرامي: انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة قضية وطنية عظمى لحماية لبنان من الجنون الاسرائيلي
رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يصدر قرارا بتشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية
وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم: لا ارتفاع في أسعار الخلوي ورفع تعرفة الاتصالات تحتاج لقرار حكومي
منظمة شنغهاي للتعاون تعلن بشكل رسمي ضم إيران إليها والرئيس الإيراني يؤكد أن فوائد عضوية بلاده ستبقى خالدة في التاريخ
وسائل اعلام فرنسية: ماكرون أعلن في اجتماعه برؤساء بلديات الضواحي قانون الطوارئ لتسريع اصلاح تداعيات الاضطرابات
اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الاسرائيلي بالقرب من دوار السنما وسط جنين
منذ 20 mins
4 July، 2023
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