قوات العدو الاسرائيلي تطلق النار بشكل كثيف تجاه الطواقم الصحفية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 19:26

قوات العدو الاسرائيلي تطلق النار بشكل كثيف تجاه الطواقم الصحفية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 47 mins 4 July، 2023
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