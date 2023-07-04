قائد في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس: أفشلنا محاولات تقدم إسرائيلية وأعطبنا آليات وجرافات عسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 4 2023 - 17:44

قائد في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس: أفشلنا محاولات تقدم إسرائيلية وأعطبنا آليات وجرافات عسكرية

منذ 21 mins 4 July، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة