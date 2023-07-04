قائد بكتيبة جنين التابعة لسرايا القدس: ندير المعركة وفق الخطط المعدة مسبقا وأوقعنا خسائر كبيرة بالعدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 17:44

قائد بكتيبة جنين التابعة لسرايا القدس: ندير المعركة وفق الخطط المعدة مسبقا وأوقعنا خسائر كبيرة بالعدو الاسرائيلي

منذ 21 mins 4 July، 2023
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