حزب الله وحركة أمل: نحذر من الممارسات العدوانية المتكررة للاحتلال في عدة نقاط على الحدود اللبنانية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 17:44

حزب الله وحركة أمل: نحذر من الممارسات العدوانية المتكررة للاحتلال في عدة نقاط على الحدود اللبنانية الفلسطينية

منذ 41 mins 4 July، 2023
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