سرايا القدس: مجاهدونا في كتيبة جنين يستهدفون قوات العدو الاسرائيلي في شارع نابلس بصليات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة فيها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 17:44

سرايا القدس: مجاهدونا في كتيبة جنين يستهدفون قوات العدو الاسرائيلي في شارع نابلس بصليات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة فيها

منذ 20 mins 4 July، 2023
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