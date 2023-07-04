اندلاع اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات العدو الاسرائيلي على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 02:46

اندلاع اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات العدو الاسرائيلي على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة

منذ 6 mins 4 July، 2023
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