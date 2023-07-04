مواجهات مع قوات العدو الاسرائيلي في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة دعما لجنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 01:16

مواجهات مع قوات العدو الاسرائيلي في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة دعما لجنين

منذ 37 mins 4 July، 2023
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