تجدد الاشتباكات المسلحة على أطراف مخيم جنين بين المقاومين وقوات العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 01:16

تجدد الاشتباكات المسلحة على أطراف مخيم جنين بين المقاومين وقوات العدو الاسرائيلي

منذ 43 mins 4 July، 2023
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