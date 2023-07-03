حركة الجهاد: نؤكد أن العدوان الغاشم لن يكسر إرادة جنين الباسلة ولن يوقف الملحمة المستمرة منذ عقود – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2023 - 23:44

حركة الجهاد: نؤكد أن العدوان الغاشم لن يكسر إرادة جنين الباسلة ولن يوقف الملحمة المستمرة منذ عقود

منذ 54 mins 3 July، 2023
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