طائرات الاحتلال تجدد استهداف مناطق في مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2023 - 22:14

طائرات الاحتلال تجدد استهداف مناطق في مخيم جنين

منذ 44 mins 3 July، 2023
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