مواجهات ومسيرات غاضبة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة نصرة لجنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2023 - 22:14
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حزب الله يدين العدوان الصهيوني المتجدد على مخيم جنين وترويع الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم وأعمال القتل والاعتقال التعسفية
حزب الله يشيد بالتصدي البطولي للمقاومة وأبناء المخيم الذين يواجهون قوات الاحتلال بكل شجاعة موقعين خسائر في قوات نخبته
حزب الله: ستكشف نتائج المعركة حماقة هذا العدو وفهمه الخاطئ لإرادة شعبنا الفلسطيني المقاوم الذي يملك القوة والعزيمة
حزب الله: نؤكد وقوفنا ودعمنا المطلق إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته في كل الخيارات التي يرونها مناسبة لردع العدو
الصحة الفلسطينية: 8 شهداء جراء عدوان الاحتلال على جنين ونحو 80 جريحاً بينهم 18 بحالة خطيرة وشهيد في البيرة
المقاومة الفلسطينية في جنين تواصل تصديها لإقتحام قوات الإحتلال والفصائل تؤكد وقوع خسائر بالجنود الصهاينة
رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو: العملية في جنين مستمرة وفق الحاجة وحتى تحقيق أهدافها
مستشفى رامبام الإسرائيلي يعترف بمقتل جنديين صهيونيين وإصابة 3 آخرين خلال العدوان على مخيم جنين
كتائب الشهيد عزالدين القسام: جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للرد على تغول الإحتلال ولجم عدوانه على جنين
سرايا القدس - كتيبة جنين: مجاهدونا أوقعوا قوات الإحتلال بحقل من النيران على دوار السينما وفجروا عدداً من العبوات
كتيبة جنين للعدو: قدراتنا بخير ولدينا المزيد وما حدث اليوم هو صورة مصغرة من أعداد كبيرة أعددناها لمواجهتكم لأيام ولشهور
رئيس بلدية جنين: توقف إمداد المياه إلى مخيم جنين بالكامل وأجزاء واسعة من المدينة بعد تدمير جرافات الاحتلال لشبكة المياه
رئيس بلدية جنين: جنود الاحتلال تعمدوا استهداف خزانات المياه الخاصة في محاولة لضرب كل مقاومات الحياة داخل المخيم
كتائب شهداء الأقصى: تمكن مقاتلونا من استهداف مستوطنة "الون موريه" وحاجز حوارة ومعبر عورتا بوابل من الرصاص
اندلاع مواجهات مع الاحتلال في قرية عابود غرب رام الله ومدينة البيرة وعلى حاجز قلنديا شمال القدس وحوارة جنوب نابلس
إصابة طفلين خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم عايدة شمال بيت لحم
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: ما يجري في جنين مذبحة يقوم بها العدو ضد الشعب الفلسطيني والمقاومة ستقوم بواجبها
نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: المقاومة الفلسطينية هي بالنهاية التي ستحسم المعركة في جنين
القيادي في الجهاد الإسلامي داوود شهاب: صورة الردع الإسرائيلي تآكلت أمام ضربات المقاومة في جنين وهو اليوم يريد ترميمها
شهاب: هناك ثبات فلسطيني مقابل عجز صهيوني على تنفيذ ما يريده في مخيم جنين وهذا يعطينا مؤشر على قدرة المقاومة
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: المقاومون على الأرض جسد واحد ويقاتلون معاً حتى وإن صدرت بيانات بأسماء الفصائل
صالح العاروري للعدو الصهيوني: مجاهدونا سيأتون من كل مكان ولن تعرف من أين سيخرج المقاوم الجديد
أنصار الله: نجدد موقفنا بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومة والاستعداد للدعم والمشاركة في معركة الدفاع عن فلسطين
هيئة علماء المسلمين في العراق: من صور الإجرام الصهيوني بحق أهلنا في جنين وما حولها عمليات الإعدام الميدانية
الخارجية اللبنانية تدين العدوان الإسرائيلي على جنين وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في الضغط لوقف العدوان
تجمع العلماء المسلمين يدين الاعتداء الصهيوني على مخيم جنين ويدعو للخروج في مسيرات تأييد للشعب الفلسطيني
الشيخ علي الخطيب: على الدول العربية والإسلامية الوقوف مع شعب فلسطين الذي يدافع عن قضية العرب والمسلمين
مواجهات ومسيرات غاضبة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة نصرة لجنين
منذ 48 mins
3 July، 2023
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