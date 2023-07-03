مصادر محلية فلسطينية: ما لا يقل عن 15 مصابا في قصف صاروخي وسط مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2023 - 20:42

مصادر محلية فلسطينية: ما لا يقل عن 15 مصابا في قصف صاروخي وسط مخيم جنين

منذ 1 ساعة 3 July، 2023
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