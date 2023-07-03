حزب الله : لقد أثبت المجاهدون الفلسطينيون مرة جديدة يقظتهم وقدرتهم على الوقوف بوجه غطرسة العدو وافشال أهدافه – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2023 - 17:40
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حزب الله يدين العدوان الصهيوني المتجدد على مخيم جنين وترويع الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم وأعمال القتل والاعتقال التعسفية
حزب الله يشيد بالتصدي البطولي للمقاومة وأبناء المخيم الذين يواجهون قوات الاحتلال بكل شجاعة موقعين خسائر في قوات نخبته
حزب الله: ستكشف نتائج المعركة حماقة هذا العدو وفهمه الخاطئ لإرادة شعبنا الفلسطيني المقاوم الذي يملك القوة والعزيمة
حزب الله: نؤكد وقوفنا ودعمنا المطلق إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته في كل الخيارات التي يرونها مناسبة لردع العدو
وزارة الصحة الفلسطينية: 8 شهداء وعشرات الاصابات جراء عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم جنين
المقاومة الفلسطينية في جنين تواصل تصديها لإقتحام قوات الإحتلال والفصائل تؤكد وقوع خسائر بالجنود الصهاينة
إعلام العدو ينقل عن مصادر عسكرية صهيونية قولها إن العدوان على جنين مستمر وتزعم وجود المزيد من الأهداف لتحقيقها
مستشفى رامبام الإسرائيلي يعترف بمقتل جنديين صهيونيين وإصابة 3 آخرين خلال العدوان على مخيم جنين
كتائب الشهيد عزالدين القسام: جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للرد على تغول الإحتلال ولجم عدوانه على جنين
سرايا القدس - كتيبة جنين: مجاهدونا أوقعوا قوات الإحتلال بحقل من النيران على دوار السينما وفجروا عدداً من العبوات
كتيبة جنين: مجاهدونا يستهدفون قوات الاحتلال في مدخل كفرذان وفي حي الجبريات بصليات مكثفة من الرصاص والعبوات الناسفة
وسائل إعلام فلسطينية: تفجير عبوة ناسفة بآلية لجيش الاحتلال أثناء اقتحام تعزيزات من شارع الناصرة نحو مخيم جنين
كتيبة جنين: عبوات ناسفة (طارق 1) تدخل الخدمة للمرة الأولى وتشعل النار في آلية مصفحة للاحتلال الاسرائيلي وتقتل من فيها
كتائب شهداء الاقصى _ لواء الشهداء: مقاتلونا يخوضون اشتباكات عنيفة مع الاحتلال على اطراف مخيم جنين
اعلام العدو: نشر بطاريات القبة الحديدية تحسبا لأي قصف صاروخي ردا على عملية جنين
اعلام العدو: القوات التي تشارك في اجتياح جنين " لواء الكومندوز، لواء المظليين، وحدات المستعربين، قوات اليمام"
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: ما يجري في جنين مذبحة يقوم بها العدو ضد الشعب الفلسطيني والمقاومة ستقوم بواجبها
نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: المقاومة الفلسطينية هي بالنهاية التي ستحسم المعركة في جنين
القيادي في الجهاد الإسلامي داوود شهاب: صورة الردع الإسرائيلي تآكلت أمام ضربات المقاومة في جنين وهو اليوم يريد ترميمها
شهاب: هناك ثبات فلسطيني مقابل عجز صهيوني على تنفيذ ما يريده في مخيم جنين وهذا يعطينا مؤشر على قدرة المقاومة
شهاب: اذا استمر هذا العدوان على جنين فإن الخيارات أمام المقاومة مفتوحة ومتعددة
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية: ندعو اهلنا في ارجاء الضفة الى الوقوف الى جانب جنين والدفاع عن اهلها
هنية: الدم الذي يراق على ارض جنين سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة في كافة الاتجاهات والمسارات
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: المقاومون على الأرض جسد واحد ويقاتلون معاً حتى وإن صدرت بيانات بأسماء الفصائل
صالح العاروري للعدو الصهيوني: مجاهدونا سيأتون من كل مكان ولن تعرف من أين سيخرج المقاوم الجديد
أنصار الله: نجدد موقفنا بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومة والاستعداد للدعم والمشاركة في معركة الدفاع عن فلسطين
هيئة علماء المسلمين في العراق: من صور الإجرام الصهيوني بحق أهلنا في جنين وما حولها عمليات الإعدام الميدانية
رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان تطالب وزارة المالية بدفع الرواتب المتأخرة وتستغرب الإهمال والتسويف والمماطلة
رابطة موظفي الادارة العامة: الاضراب المفتوح هو رد على الاستهتار بحق الموظفين وخطوة استباقية لما يتم تحضيره في الموازنة
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مع دخول الحرب أسبوعها الـ12
الأمن الروسي: إحباط محاولة اغتيال رئيس شبه جزيرة القرم
شرطة مدينة بالتيمور الأميركية: مقتل 2 وإصابة 28 في إطلاق نار عشوائي في المدينة الواقعة بولاية ماريلاند
حزب الله : لقد أثبت المجاهدون الفلسطينيون مرة جديدة يقظتهم وقدرتهم على الوقوف بوجه غطرسة العدو وافشال أهدافه
منذ 17 mins
3 July، 2023
عاجل
حزب الله
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