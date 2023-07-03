قصف جوي “إسرائيلي” جديد في جنين ومقاومون يفجرون عبوة ناسفة بآلية لجيش العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2023 - 17:38

قصف جوي “إسرائيلي” جديد في جنين ومقاومون يفجرون عبوة ناسفة بآلية لجيش العدو

منذ 39 mins 3 July، 2023
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