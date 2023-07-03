نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي: جنين ستلقن الاحتلال الدرس مرة أخرى والمقاومة في جنين تمتلك إمكانيات أفضل من السابق والاحتلال عاجز عن اجتياح جنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 3 2023 - 17:38

نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي: جنين ستلقن الاحتلال الدرس مرة أخرى والمقاومة في جنين تمتلك إمكانيات أفضل من السابق والاحتلال عاجز عن اجتياح جنين

منذ 1 ساعة 3 July، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة