المستشار الألماني أولاف شولتش: نتابع بقلق أعمال الشغب التي تجري في فرنسا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2023 - 18:00

المستشار الألماني أولاف شولتش: نتابع بقلق أعمال الشغب التي تجري في فرنسا

منذ 29 mins 2 July، 2023
أخبار موقع المنار

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