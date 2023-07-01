التحكم المروري: حركة السير كثيفة على اوتوستراد الجية باتجاه بيروت بسبب حادث مروري ، وتصادم سيارتين على طريق عام ضهر البيدر باتجاه بيروت – الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2023 - 15:02
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قاضية فرنسية توجه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويك في إطار التحقيقات حول ثروته في أوروبا
النائب محمد رعد: من لا يعجبه مرشحنا فليأتي بمرشحه لنتناقش أما التطبيل والتزمير في الإعلام فهو كمن يحارب طواحين الهواء
النائب رعد: الرهان على تدخل قوى دولية لتضغط علينا للتخلي عن مرشح لمصلحة مرشح لسنا مقتنعين به لن يجدي نفعًا
النائب رعد للعدو الصهيوني: "ما بدّك حرب سكوت وتضبضب" فلست قادرًا على إزالة خيمتين لأن هناك مقاومة في هذا البلد
النائب حسين الحاج حسن: نتائج جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة تدل على أن طريق الوصول إلى رئيس للجمهورية هو الحوار
النائب هاني قبيسي: نرفض التقسيم والانعزال والانقسام بين اللبنانيين ونصر على لغة الحوار في انتخاب رئيس الجمهورية
الحزب الديمقراطي اللبناني في ذكرى تاسيسيه: الحوار الجاد والصريح هو السبيل الوحيد لانقاذ البلد وانتخاب رئيس
مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الأب عبدو أبو كسم ادان إحراق نسخة من القرآن: هذا العمل يخرج عن اطار الحريات العامة
البطريرك يوسف العبسي برسالة تهنئة بعيد الأضحى الى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى:نرفض كل شكل الاستفزاز الديني
مقاومون فلسطينيون يحرقون نقطة عسكرية تابعة للعدو الصهيوني في بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: عملنا ونعمل على تشكيل كتائب في الضفة وتسليحها حسب قدراتنا العسكرية
القوات المسلحة اليمنية: في حال لم يستجب العدو لمطالب شعبنا المحقة بإنهاء العدوان والحصار فنحن جاهزون للمواجهة
القوات المسلحة اليمنية: نحن نعد العدة وفي أتم الجاهزية لتنفيذ توجيهات القيادة وللقيام بعمليات بحرية أو برية
إيران تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لدراسة الرد على حرق القرآن الكريم في السويد
الاتحاد الأوروبي يرفض حرق القرآن الكريم: هذا العمل لا يعكس رأينا وهو مظهر عنصري لا مكان له في أوروبا
تواصل الاحتجاجات وأعمال الشغب في مدن فرنسية عدة إثر مقتل شاب من أصول جزائرية برصاص الشرطة قبل أيام
وزارة الداخلية الفرنسية: إصابة 79 شرطيًا وتوقيف أكثر 270 شخص خلال الليلة الرابعة من أعمال الشغب في البلاد
الجيش السوداني يستهدف بالمدفعية تجمعات لقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم
قوات الدعم السريع تعلن الاستيلاء على 5 مركبات عسكرية للجيش السوداني واعتقال عدد من الجنود بينهم جرحى
الجيش الروسي: إحباط محاولة تقدم للقوات الأوكرانية قرب باخموت وتكبيدها خسائر كبيرة
الخارجية الروسية: وضع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا يدعو للتفاؤل والسباق النووي غير المنضبط سيكون كارثيًّا
رئيس الوزراء الإسباني لدى وصوله إلى كييف: سنواصل تقديم الدعم للشعب الأوكراني حتى يعود السلام إلى أوروبا
ألمانيا تعلن أن قواتها ستغادر مالي بشكل عاجل بعد قرار مجلس الأمن بوقف عمل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فيها
صندوق النقد الدولي يوافق على برنامج مساعدات لبوركينا فاسو بقيمة 305 ملايين دولار
مقتل 48 شخصًا على الأقل وإصابة 30 آخرين في حادث مروري غرب كينيا
الشرطة الهندية: مقتل 25 شخصًا على الأقل وإصابة 8 جراء اشتعال النيران في حافلة للركاب في ولاية ماهاراشترا وسط البلاد
التحكم المروري: حركة السير كثيفة على اوتوستراد الجية باتجاه بيروت بسبب حادث مروري ، وتصادم سيارتين على طريق عام ضهر البيدر باتجاه بيروت – الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة
منذ 46 mins
1 July، 2023
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