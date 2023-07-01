التحكم المروري: حركة السير كثيفة على اوتوستراد الجية باتجاه بيروت بسبب حادث مروري ، وتصادم سيارتين على طريق عام ضهر البيدر باتجاه بيروت – الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2023 - 15:02

التحكم المروري: حركة السير كثيفة على اوتوستراد الجية باتجاه بيروت بسبب حادث مروري ، وتصادم سيارتين على طريق عام ضهر البيدر باتجاه بيروت – الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة

منذ 46 mins 1 July، 2023
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