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June 30 2023 - 16:18

“حركة الأمة” استنكرت إحراق نسخة من القرآن

منذ 1 ساعة 30 June، 2023
حركة الأمة
لبنان

استنكر الأمين العام لـ”حركة الأمة” الشيخ عبدالله جبري في بيان، “بسماح السلطات السويدية في أول أيام عيد الأضحى المبارك بإحراق نسخة من القرآن الشريف، فهذا يشكل عملا تحريضيا وعنصريا كريها ضد الإسلام، ومظهرا من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للشرائع السماوية”.

وقال في خطبة الجمعة: “السلطات الرسمية السويدية شريكة ومتواطئة في هذه الجريمة النكراء، كونها أعطت إذنا للعنصريين وهي تعلم ‏نيتهم مسبقا أنهم يريدون القيام بهذا العمل الإجرامي الخطير، وان تكرار الجريمة بحق القرآن الكريم في هذا البلد وغيره من البلدان الغربية وغيره لا يمكن السكوت عنه”.

ودعا “الدول الإسلامية والعربية والمرجعيات الدينية والمؤسسات الإسلامية إلى القيام بكل ‏الخطوات المناسبة التي تمنع هذه الدول من تكرار هذه الجرائم الحمقاء على أرضها، ووقف نشر ثقافة ‏الكراهية والبغضاء”.‏

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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