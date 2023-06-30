الحاج حسين النمر افتتح حديقة “مغامرة الأبطال” في مدينة السيد عباس الموسوي الشبابية والكشفية في البقاع

افتتحت إدارة “مدينة السيد عباس الموسوي الشبابية والكشفية” في البقاع حديقة “مغامرة الأبطال”، برعاية مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله” حسين النمر، وحضور حشد من الفاعليات والعائلات البقاعية.

بعد قص شريط افتتاح الحديقة، وجولة برفقة مدير مدينة السيد عباس الموسوي الشبابية والكشفية علي حمد شريف، والاطلاع على إجراءات الأمان المعتمدة في الحديقة في كل مراحل ألعاب التحدي، وعلى أقسام المنشأة، تحدث الحاج النمر فقال: “في البداية أتقدم بالشكر إلى إدارة مدينة السيد عباس الموسوي الشبابية والكشفية، على هذا الجهد المبارك والطيب، ومن الواضح أنه جهد كبير، ولقد ارتضت إدارة هذه المؤسسة أن تضيف هذا العام عملا إبداعيا جديدا، ونحن اليوم نقول لأهلنا في منطقة البقاع أنتم أمام مؤسسة متكاملة بكل تفاصيلها التربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وهي متنفس جدير لأهل المنطقة، بإمكان أهل منطقتنا، كما أبناء كل المناطق اللبنانية، أن يأتوا إلى مدينة السيد عباس حتى تكون هذه المدينة الشبابية والكشفية في خدمتهم بكل الجوانب التي تكلمنا عنها، وهي جاهزة وحاضرة بإدارتها لاستقبالهم”.

وأكد أن “منطقة البقاع تستحق هكذا مؤسسات تربوية وترفيهية واجتماعية وثقافية حتى تكون في خدمة زوارها، هذا كان بالنسبة إلينا حلم قديم، واليوم تحقق بعون الله تعالى، وخاصة نحن اليوم نفتتح حديقة مغامرات تستطيع أن تكسر حاجز الخوف عند جيل الشباب. نحن ندعو كل جيل الشباب أن يزور هذه المدينة الشبابية والكشفية وهو مطمئن، ونحن نقول لهم أن هذه المدينة في خدمتكم إن شاء الله، وأهم ما فيها أنها آمنة، وفي منطقة آمنة”.

وختم الحاج النمر: “هذه المؤسسة هي مكملة لكل المؤسسات الربوية والثقافية والاجتماعية في حركة منطقتنا، ونعول عليها الكثير من الآمال في هذا الجانب، ومتمنى لإدارة هذه المؤسسة التوفيق، ونتمنى لكل الزائرين أن يقضوا وقتا طيبا في هذه المدينة، والشكر لوسائل الإعلام التي تواكبنا بشكل دائم”.

حديقة “مغامرة الأبطال” هي أكبر حديقة مغامرات في لبنان، ضمن فاعليات عيد الأضحى المبارك.

شريف

وبدوره رحب شريف بمسؤول المنطقة لرعايته افتتاح الحديقة، وقال: “حديقة مغامرة الأبطال هي أكبر حديقة مغامرات في لبنان، نفتتحها اليوم ضمن فاعليات عيد الأضحى المبارك، وهذا المشروع الجديد في المنطقة يزيدها غنى، هو من ضمن مشاريع عديدة تعد لها مدينة السيد عباس الموسوي الشبابية والكشفية. ونحن ندعو أهلنا الأعزاء إلى أن يزوروا المدينة الكشفية ويخوضوا هذه التجربة، ويكونوا على قدر التحدي الذي يعزز الإرادة والثقة بالنفس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام