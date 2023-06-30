وزير الداخلية الفرنسي يعلن عن “اعتقال 667 شخصاً” خلال احتجاجات الليلة الماضية على خلفية الاضطرابات إثر قتل الشرطة شاباً في ضاحية نانتير الباريسية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 30 2023 - 13:02

وزير الداخلية الفرنسي يعلن عن “اعتقال 667 شخصاً” خلال احتجاجات الليلة الماضية على خلفية الاضطرابات إثر قتل الشرطة شاباً في ضاحية نانتير الباريسية

منذ 3 ساعة 30 June، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات