وسائل إعلام فرنسية: مواجهات وإحراق مركبات في مدن عدة من بينها حرق قطار في ضاحية فينيسيو جنوب شرق مدينة ليون على خلفية الاحتجاجات إثر قتل الشرطة شاباً في ضاحية نانتير – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2023 - 09:20

وسائل إعلام فرنسية: مواجهات وإحراق مركبات في مدن عدة من بينها حرق قطار في ضاحية فينيسيو جنوب شرق مدينة ليون على خلفية الاحتجاجات إثر قتل الشرطة شاباً في ضاحية نانتير

منذ 55 mins 30 June، 2023
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