سرايا القدس – كتيبة طولكرم: إحدى مجموعاتنا تمكنت صباح اليوم من تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت (بوابة تسناعوز) بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص محققين إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2023 - 09:20

سرايا القدس – كتيبة طولكرم: إحدى مجموعاتنا تمكنت صباح اليوم من تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت (بوابة تسناعوز) بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص محققين إصابات مباشرة

منذ 27 mins 30 June، 2023
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