قوى الأمن تعمم صورة مفقودة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر: خديجة عبد الحميد الإبراهيم (مواليد عام 2009، سورية) التي غادرت بتاريخ 27/06/2023 منزل ذويها الكائن في بلدة تلحميرة- عكار ولم تعد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر العبودية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 06815264 ، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام