العيد في لبنان| فرحة رغم الظروف وإعانة للمحتاج

يحتفل اللبنانيون بعيد الاضحى المبارك رغم الظروف الصعبة على الكثيرين منهم وبعد اداء الصلوات والادعية يقيمون التجمعات الاحتفالية والنزهات ويزورون قراهم في وقت توزع الاضاحي والمعونات على المحتاجين.

في صبيحة عيد الاضحى المبارك غصت روضة الشهداء في البقاع الغربي بالمواطنين في وقت وزعت الاضاحي على العائلات المتعففة.

وجمعية إمداد الإمام الخميني قدس سره في البقاع الغربي، تسعى لتعزيز مشروع تقديم الأضحية في عيد الأضحى المبارك، حيث يتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين.

في طرابلس، أضاحي العيد سلكت طريقها الى الاسر المحتاجة بدعم من المغتربين والجمعيات الخيرية.

سماء ليل طرابلس مضاءة بأفراح عيد الأضحى المبارك، رغم الظروف المعيشية الصعبة والضاغطة جدا.

بدعوة من جبهة العمل المقاوم اقيم في بلدة برجا كرمس للاطفال بالتنسيق مع المستشارية الثقافية الايرانية تخلله اناشيد والعاب ورسم على الوجوه وبرنامج ثقافي ترفيهي.