محتجون عراقيون اقتحموا اسوار السفارة السويدية في بغداد وطالبوا بطرد السفير السويدي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2023 - 20:16

محتجون عراقيون اقتحموا اسوار السفارة السويدية في بغداد وطالبوا بطرد السفير السويدي

منذ 2 ساعة 29 June، 2023
أخبار موقع المنار

المصدر: وكالات

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