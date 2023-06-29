نائب رئيس “مجلس السيادة الانتقالي” السوداني مالك عقار وصل إلى العاصمة الروسية موسكو – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2023 - 18:02

نائب رئيس “مجلس السيادة الانتقالي” السوداني مالك عقار وصل إلى العاصمة الروسية موسكو

منذ 47 mins 29 June، 2023
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