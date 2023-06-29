الحكومة الفرنسية تقرر نشر 40 ألف شرطي في أرجاء البلاد لمواجهة اعمال عنف محتملة مرتبطة بالاحتجاجات على مقتل فتى برصاص شرطي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2023 - 18:00

الحكومة الفرنسية تقرر نشر 40 ألف شرطي في أرجاء البلاد لمواجهة اعمال عنف محتملة مرتبطة بالاحتجاجات على مقتل فتى برصاص شرطي

منذ 51 mins 29 June، 2023
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