الحكومة الفرنسية تقرر نشر 40 ألف شرطي في أرجاء البلاد لمواجهة اعمال عنف محتملة مرتبطة بالاحتجاجات على مقتل فتى برصاص شرطي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2023 - 18:00
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حزب الله يدين بشدة تمزيق وحرق نسخة من القرآن الكريم أمام أحد مساجد ستوكهولم في السويد
حزب الله: السلطات السويدية متورطة بالجريمة لإعطائها اذنا للمتظاهرين وهي تعلم نيتهم المسبقة القيام بهذا العمل الخطير
حزب الله: على الحكومة السويدية وقف هذا الانحدار السيء بدل من التلطي خلف مقولة حرية التعبير وغيرها من الشعارات المنمقة
حزب الله: ندعو المرجعيات والمؤسسات والحكومات العربية والإسلامية للقيام بكل الخطوات اللازمة لمنع تكرار هذه الحماقات
حركة أمل تدين جريمة إحراق القرآن الكريم: لوقفة جادة ومسؤولة من أجل وضع حد لمثل هذه الجرائم المتكررة
حركة أمل: السكوت عن هذه الجرائم المتكررة وعدم محاسبة مرتكبيها تحت أي عنوان يمثل تواطؤا مشبوها مع مرتكبيها
الخارجية اللبنانية: ندين بأشد العبارات عملية إحراق القرآن الكريم في السويد من قبل مجموعة من المتطرفين
الخارجية اللبنانية: ندعو إلى وضع حد لهذه الاستفزازات واعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون لانعكاساتها السلبية على الشعوب
النائب فيصل كرامي: ان اقدام حاقدين متعصبين على احراق نسخة من القرآن الكريم عمل جبان وحاقد وخبيث على كل المستويات
تجمع العلماء المسلمين: ندعو الحكومات الإسلامية إلى إنذار سفراء السويد وندعو الشعوب للتظاهر استنكارا لإحراق القرآن
جمعية المشاريع تدين حرق المصحف: نطالب المجتمع الدولي بالوقوف في وجه هذه الأعمال الإجرامية وقفة مسؤولة
حركة أنصار الله: تكرار حرق المصحف الشريف في السويد بغطاء رسمي أمر مدان بشدّة ومرفوض
الخارجية الإيرانية تستنكر بشدة الاساءة للقرآن الكريم وتؤكد أنه اجراء استفزازي وغير مدروس ومرفوض وهو مثال للعدوانية
الخارجية السورية: التطاول على القرآن بموافقة الحكومة السويدية جريمة توضح انحدار المستوى الأخلاقي في الحكومات الغربية
شبان عراقيون يقتحمون مقر السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على إحراق نسخة من المصحف وهروب كادرها
الأزهر: ندعو حكومات الدول الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه الانتهاكات المتطرفة للمقدسات الإسلامية
الخارجية المصرية تدين حرق نسخة من القرآن بالعاصمة السويدية وتؤكد أن هذا الفعل المتطرف يؤجج مشاعر الكراهية بين الشعوب
المغرب يستدعي سفيره من السويد على خلفية حرق نسخة من القرآن
حجاج بيت الله الحرام يستكملون مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر منى
الشيخ محمد يزبك بخطبة عيد الاضحى: نريد أن يخرج لبنان من ضياع الساسة الى الاختيار الأصح وانتخاب رئيس للجمهورية
الشيخ علي الخطيب: نريد الامان للبلد واللبنانيين والخروج من النفق بانتخاب رئيس للجمهورية واعادة المؤسسات الدستورية للعمل
الشيخ أحمد قبلان: حذار القطيعة الداخلية لأن الأمور تكاد تصل لحد الطلاق السياسي وسط إنهاك يطال بنية الدولة ومؤسستها
صندوق النقد الدولي: أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراءات سياسية ومقاومة الإصلاحات من أصحاب المصالح
صندوق النقد: الدين العام اللبناني قد يصل إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 إذا استمر الوضع الراهن
فلسطين المحتلة: القوات الإسرائيلية تداهم منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري وتسلمه إخبارا بمنعه من السفر
الهلال الأحمر الفلسطيني: 5 إصابات اختناقا بقنابل الغاز في مواجهات بين قوات الاحتلال ومواطنين في عوريف جنوبي غربي نابلس
وزير الخارجية الإيراني: إيران ترحب بتطوير وتطبيع العلاقات مع الدول في المنطقة والعالم الإسلامي بما في ذلك مصر والمغرب
الرئيس الفرنسي بعد اجتماع الحكومة: أحداث العنف المتواصلة لا يمكن تبريرها والانفعال الذي حصل يستدعي التأمل والهدوء
وزير الداخلية الفرنسي: 40 ألف شرطي سينتشرون في عموم البلاد 5 آلاف منهم في باريس
فرنسا: مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين مستنكرين قتل شرطي لشاب في ضاحية نانتير غربي باريس
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: روسيا تعتمد في توسيع أسواقها على رابطة الدول المستقلة ودول مجموعة البريكس
بوتين: الماركات الروسية شهدت نموًا بنسبة 35% وانسحاب الشركات الغربية من الأسواق فتح المجال أمام الشركات الروسية
الكرملين: لا إشارات على حل الوضع في أوكرانيا بالسبل الدبلوماسية السلمية لذلك العملية العسكرية ستستمر
الحكومة الفرنسية تقرر نشر 40 ألف شرطي في أرجاء البلاد لمواجهة اعمال عنف محتملة مرتبطة بالاحتجاجات على مقتل فتى برصاص شرطي
منذ 51 mins
29 June، 2023
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