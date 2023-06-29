جموع المؤمنين في ايران يؤدون صلاة عيد الاضحى المبارك

اقيمت صباح اليوم الخميس صلاة عيد الاضحى المبارك، في مختلف المحافظات الايرانية ومدنها وقراها، بمشاركة الحشود المليونية من ابناء الشعب الايراني المؤمن وبمختلف مذاهبهم.

وبالعاصمة طهران، اقيمت صلاة عيد الاضحى في “جامعة طهران” بإمامة عضو مجلس صيانة الدستور “اية الله السيد احمد خاتمي”.

حيث اكد السيد خاتمي،في صلاة العيد بأن الهزيمة هي المصير الحتمي لمعارضي الجمهورية الاسلامية الايرانية الذين تصنعهم اميركا واوروبا .

وأشار السيد خاتمي الى الذل المزدوج الذي عاشته مؤخرا زمرة خلق الارهابية (المنافقين) ، موضحا: ما حدث في الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين كان ذروة إذلال المنافقين. الذل الذي كافح هؤلاء الناس للحصول عليه. ومع ذلك ، في ليلة واحدة ، مع هجوم ، قام ألف شخص من الشرطة الألبانية بمعاقبة هؤلاء المجرمين.

وتابع: المنافقون الذين يتضمن ملفهم اغتيال 17 ألف شخص بريء. أحدهم الذي وصل إلى الدرك الاسفل في النار في هذا الحدث ، قام بقتل 60 شهيدا من أبنائكم . لقد قام في عملية المرصاد بقتل 60 شهيدا من أبنائكم وهم عطاشى . بالاضافة الى انه كان في بداية انتصار الثورة الاسلامية يعذب أبناءكم في الحرس الثوري وكانوا يستشهدون تحت التعذيب ، هذا هو مصير معارضي النظام الاسلامي .

ووجه آية الله خاتمي خطابه الى أمريكا وأوروبا حماة وداعمي معارضي الجمهورية الاسلامية الايرانية، قائلا: أقول لأمريكا وأوروبا ، كل المعارضين الذين تصنعونهما ، مصيرهم الحتمي جميعًا هو الفشل. لدينا أخبار من وراء الكواليس تفيد بأن أمريكا وأوروبا تستعدان لصناعة معارضين اخرين بدل زمرة خلق الارهابية (المنافقين). أقول لهم أن يعرفوا مقدمًا أنه من دون أدنى شك فشل هؤلاء أيضًا.

وأضاف: أعمال الشغب التي وقعت في خريف العام الماضي يقف وراءها نفس الأشخاص. كان هناك بعض المنافقين الذين تسببوا في أعمال الشغب العام الماضي وهذه إحدى عواقب هزيمتهم في أعمال الشغب العام الماضي. والنتيجة الأخرى لهزيمتهم في أعمال الشغب العام الماضي هي إبعاد المنافقين عن سياساتهم (أمريكا وأوروبا).

وأكد خطيب صلاة عيد الأضحى بأن على حماة المنافقين أن يعلموا أنهم إذا أبعدوا المنافقين أو أبقوهم ، فإنهم مكروهون من هذه الأمة ، وشعبنا يردد بصوت عال الموت للمنافقين الى جانب الموت لأمريكا .

وافادت ارنا، ان ابواب “الجامعة” فتحت امام حشود المصلين منذ الساعة السادسة صباحا اليوم، حيث تخللت مراسم الصلاة برامج دينية وثقافية خاصة بعيد الاضحى المبارك.

وفي مشهد المقدسة – مركز محافظة خراسان الرضوية (شرق البلاد) ايضا، اقيمت صلاة عيد الاضحى، بإمامة ممثل الولي الفقيه لدى المحافظة “اية الله السيد احمد علم الهدى”.

كما اقيمت مراسم صلاة العيد في محافظتي خراسان الشمالية والجنوبية، بمدنها ومناطقها المختلفة التي تحتضن المواطنين من اهل السنة الى جانب اخوانهم الشيعة.

وفي محافظة كردستان (غربي البلاد) ايضا اقيمت صباح اليوم الخميس صلوات عيد الاضحى داخل المساجد والمصليات والحسينيات بمشاركة الاف المواطنين الاكراد سنة وشيعة.

محافظة قم المقدسة (جنوبي العاصمة)، كسائر المحافظات والمدن الايرانية، شهدت صباح اليوم مراسم صلاة عيد الاضحى المبارك بامامة “اية الله سعيدي” سادن مرقد السيدة فاطمة المعصومة بنت الامام موسى الكاظم (عليهما السلام).

المصدر: وكالة ارنا