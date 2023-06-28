وزير الدفاع اليمني للعدوان: إما السلام بشروطنا أو الميدان بيننا

وجَّه وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي تحذيرًا لقوى العدوان، بأنَّ “أي مسيرٍ أو عروضٍ عسكريةٍ أو مناوراتٍ ليست للاستهلاك الإعلامي، وإنما نحن نعد المقاتل المحترف القادر على إنجاز أي مهام قتالية وفي أصعب المواقف”، مؤكدًا إما السلام أمام الناس كلهم، وإلا فالميدان بيننا.

كلام اللواء العاطفي جاء خلال تفقده أحوال المقاتلين من منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة المرابطين في محور تعز.

وشدَّد وزير الدفاع على أنَّه “إن أرادوا السلام فهؤلاء هم رجال السلام وهم من سيثبتون السلام، وإن أرادوا التصعيد فسيعرفون من هؤلاء، نحن أعددنا ما استطعنا من قوة، وسنواصل الإعداد”.

وأضاف “نحن نعّد لتحرير اليمن وضد العدوان، ومن يحتل الأراضي اليمنية، سواء الإماراتي أو السعودي أو مَن وراءهم، أو من يقاتل معهم، مؤكدًا أنَّه “لن نتراجع عن تحرير اليمن، ولن نقبل أن يبقى أي غازٍ واحدٍ في الأراضي اليمنية”.

وأشار اللواء العاطفي إلى أنَّه “إما أن يعلن تحالف العدوان السلام أمام الناس كلهم، وبشروط ما تم طرحه من قبل القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، وإلا فالميدان بيننا”.

ولفت وزير الدفاع اليمني إلى أنَّه “لم يعد مقبولًا استمرار هذا المشهد الراهن، لأن مثل هذه الحالة لا تخدم سوى الأعداء، وهذا ما لا نرضاه مطلقًا، وقد أعددنا أنفسنا ولدينا ما يوجعهم”.

المصدر: المسيرة