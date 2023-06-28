100 ألف يؤدون صلاة العيد في الأقصى… وقوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة

أدّى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صباح اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى. وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أعداد المصلين بنحو 100 ألفا، توافدوا منذ ساحات الفجر إلى المسجد الأقصى، حيث امتلأت ساحاته بهم مع بدء الصلاة.

وشارك في أداء الصلاة عائلات مقدسية برجالها ونسائها وأطفالها زحفوا منذ ساعات الصباح الباكر من كل الأحياء والبلدات والقرى المحيطة بالقدس، إضافة إلى مدن الضفة الغربية. ومع انتهاء الصلاة، قام فلسطينيون على البوابات الخارجية للمسجد وفي ساحاته بتوزيع الحلوى على المصلين.

ويتزامن أداء صلاة العيد مع تصاعد عدوان الاحتلال على مدينة القدس والأقصى من مشاريع استيطانية وتهويدية وسعي احتلالي لتقسيم الأقصى.

اقتحام “باب الرحمة”

هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة، واعتدت على المصلين بداخله، واعتقلت عددا منهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت شباناً أثناء مرورهم في طريق الواد بالقدس، وآخرين في طريق المجاهدين، ودققت في هوياتهم، وآخرين في طريق باب حطة، وفتشتهم.

وتشنّ قوات الاحتلال حملات اعتقالات يومية في مناطق ومدن الضفة الغربية، وتتعمد التنغيص على الفلسطينيين في أعيادهم ومناسباتهم الدينية.

21 عملاً مقاوماً بالضفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، مسفرة عن إصابة مستوطن. ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” ٢١ عملاً مقاوماً، تنوعت ما بين 3 عمليات إطلاق نار.

وفجر مقاومون عبوة ناسفة بقوات الاحتلال في نابلس، وتصدى الشباب الثائر لـ4 اعتداءات للمستوطنين. وحطم الشبان مركبتين للمستوطنين، بينما اندلعت مواجهات في 9 نقاط متفرقة بالضفة الغربية.

وأسفرت عمليات المقاومة عن إصابة مستوطن بالحجارة، فيما تصدى المواطنون للمستوطنين في 4 مواقع.

هذا وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال على حاجز تياسير بمدينة طوباس، وخلال اقتحام مخيم بلاطة والبلدة القديمة في نابلس. واندلعت المواجهات في القدس ورام الله وطوباس وقلقيلية ونابلس والخليل.

غزة… صلاة العيد في العراء

هذا وأقام جزءٌ من أهالي قطاع غزة صلاة عيد الأضحى في العراء.

وتقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى “جماهير شعبنا الصامد المجاهد بالتهنئة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يتقبل شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يعجل بحرية أسرانا وأسيراتنا ويحمي مقاومتنا، وأن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وقد تحرر مسجدنا الأقصى، وتحققت لشعبنا أمنياته الغالية بالنصر وتحرير أرضه وعودة اللاجئين إلى ديارهم وأرضهم”.

كما “باركت لحجاج بيت الله الحرام من أهل فلسطين وسائر بلاد المسلمين، داعين الله تعالى أن يتقبل منهم حجهم، وأن يجعل وحدة المسلمين في أداء مناسك الحج مبعث إلهامٍ للتصدي للمكائد والمؤامرات التي تحول دون تحقيق وحدة الأمة، وإزالة كل عوامل التفرقة والتجزئة”.

كما توجهت “بالتحية إلى إخواننا المجاهدين في كل الساحات، وإلى المرابطين والمدافعين عن المسجد الأقصى، والمدافعين عن القرى والمدن والمخيمات في وجه الاعتداءات الإرهابية من المستوطنين وجنود العدو في الضفة الباسلة”.

المصدر: فلسطين اليوم