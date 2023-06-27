التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه انفاق المطار وعلى طريق الاوزاعي باتجاه خلدةر و من الرميلة باتجاه جسر الاولي وعلى الواجهة البحرية في صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2023 - 17:42
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حجاج بيت الله الحرام يقفون في صعيد عرفات لإحياء ركن الحج الأعظم للابتهال والتضرع الى الله تعالى في يوم عرفة
بعد غروب شمس اليوم يفيض الحجاج من عرفات الى مزدلفة لجمع الجمرات والوقوف فيه حتى طلوع شمس العاشر من ذي الحجة
وزير الحج في السعودية: عدد الحجاج هذا العام تجاوز 1.8 مليون حاج من نحو 150 دولة
نداء الإمام السيد علي الخامنئي إلى حجاج بيت الله الحرام: الوحدة والروحانية هما الركيزتان الأساسيتان لخطاب الحج
الامام الخامنئي: فليحدد رواد السياسة والثقافة في البلدان الاسلامية المكانة الجديرة بالامة الاسلامية من خلال وحدتهم
الامام الخامنئي: الحج قادر على ان يدحض جميع مشاريع الاستكبار والصهيونية الرامية الى السقوط الاخلاقي للبشرية
إصابة 3 مواطنين فلسطينيين بجروح جراء اعتداءات للمستوطنين شمال غرب محافظة أريحا
الهلال الأحمر الفلسطيني: نقل إصابة بمنطقة الحوض بالرصاص الحي من شارع سفيان في نابلس إلى مستشفى رفيديا
اعلام العدو: مئات جنود الاحتياط في الوحدة العملياتية لسلاح الجو يقررون عصيان الخدمة حتى وقف التشريعات القضائية
الرئيس السوري بشار الاسد يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث ويبحث معه ملف النازحين
الرئيس السوري بشار الأسد: لضرورة عدم تسييس ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم
الرئيس الأسد: العودة السليمة للاجئين هو الهدف الأسمى لدى الدولة السورية لكنه مرتبط بتوفير متطلبات إعمار البنى المتضررة
رئيس الاركان العامة في ايران يزور موسكو ويلتقي سكرتير مجلس الامن الروسي
الكرملين: الرئيس بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الذي عبر لبوتين عن دعمه في تحقيق الاستقرار في روسيا
الرئيس بوتين: فاغنر كانت تحظى بدعم الدولة الروسية والعدو كان يسعى لاستغلال الفوضى ان حدثت
رئيس مجموعة فاغنر يصل الى بيلاروسيا والرئيس البولندي يعتبر ذلك اشارة سلبية ويدعو الى تعزيز الاجراءات الامنية
الأمم المتحدة: أوكرانيا تسجن المدنيين الذين شاركوا في تقديم المساعدات الإنسانية في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه انفاق المطار وعلى طريق الاوزاعي باتجاه خلدةر و من الرميلة باتجاه جسر الاولي وعلى الواجهة البحرية في صيدا
منذ 56 mins
27 June، 2023
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