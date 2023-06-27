التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه انفاق المطار وعلى طريق الاوزاعي باتجاه خلدةر و من الرميلة باتجاه جسر الاولي وعلى الواجهة البحرية في صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2023 - 17:42

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه انفاق المطار وعلى طريق الاوزاعي باتجاه خلدةر و من الرميلة باتجاه جسر الاولي وعلى الواجهة البحرية في صيدا

منذ 56 mins 27 June، 2023
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