مدير عام وزارة المالية جورج معراوي لموقع “العهد” : الوزارة ستصدر بيانًا حول قضية رواتب القطاع العام وما اذا كانت ستحوّل للموظفين قبل عيد الأضحى المبارك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 26 2023 - 14:34

مدير عام وزارة المالية جورج معراوي لموقع “العهد” : الوزارة ستصدر بيانًا حول قضية رواتب القطاع العام وما اذا كانت ستحوّل للموظفين قبل عيد الأضحى المبارك

منذ 1 ساعة 26 June، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة