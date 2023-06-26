مدير عام وزارة المالية جورج معراوي لموقع “العهد” : الوزارة ستصدر بيانًا حول قضية رواتب القطاع العام وما اذا كانت ستحوّل للموظفين قبل عيد الأضحى المبارك – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2023 - 14:34
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مدير عام وزارة المالية جورج معراوي لموقع “العهد” : الوزارة ستصدر بيانًا حول قضية رواتب القطاع العام وما اذا كانت ستحوّل للموظفين قبل عيد الأضحى المبارك
منذ 1 ساعة
26 June، 2023
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