السلطات الأمريكية تباشر التحقيق في حادث غواصة “تيتان”

أعلن خفر السواحل الأمريكي بدء التحقيق في أسباب حادث غواصة “تيتان” في المحيط الأطلسي.

وقال “كبير محققي خفر السواحل والمسؤول عن التحقيق” جيسون نيوباور إن “هدفي الأساسي هو منع وقوع حدث مماثل، من خلال تقديم التوصيات اللازمة لتحسين سلامة القطاع البحري في كل أنحاء العالم”.

وأضاف نيوباور أن “العمل جار على جمع مجموعة أولية من الأدلة بما في ذلك أي حطام في موقع الحادث”، وتابع “كذلك، سيتمكن التحقيق الأمريكي من إصدار رأي إذا لزم الأمر بشأن أي ملاحقات قانونية محتملة”.

والسبت، فتحت السلطات الكندية أيضا تحقيقا في انفجار الغواصة الصغيرة “تيتان” التي أطلق اختفاؤها قرب حطام “تيتانيك” وعلى متنها 5 أشخاص، عملية بحث شاركت فيها دول عدة.

وأفاد خفر السواحل الأمريكيون يوم الخميس الماضي بأن جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة لقوا حتفهم، بعدما تعرضت لـ”انفجار كارثي”، وعُثر على الحطام في قاع البحر على بُعد 500 متر عن حطام “تيتانيك”.

المصدر: روسيا اليوم