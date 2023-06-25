النائب المقداد: إن لم نتفاهم كلبنانيين فلن يهتم بنا أحد

رأى النائب علي المقداد أن “الدولة مهترئة اليوم، ولكن قبل الأزمة والانهيار السريع لمؤسساتها، كان هناك إعاقات في عمل الكثير من الإدارات والوزارات، وخصوصاً فيما يخص هؤلاء الأبناء العزاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يحتاجون أكثر من غيرهم إلى العناية والرعاية والدعم“.

وخلال احتفال أقامه “مركز بعلبك الرعائي لذوي الاحتياجات الإضافية“، في مجمع الإمداد في بلدة الطيبة البقاعية، لمناسبة انتهاء العام الدراسي، تابع النائب المقداد “إن كان في هذه المؤسسة اليوم ما يزيد على 20 الف يتيم ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، فإنه بالتاكيد هناك بالمقابل عشرات الآلاف لا يقدم لهم أي عناية ويحرمون من حق التعليم في المدارس الرسمية بحجة اختلاف الذكاءات، علما بأن القانون يلزم المؤسسات التعليمية والتربوية بإدخال هؤلاء الاطفال لتلقي الرعاية اللازمة، مع الاستعانة بأصحاب الاختصاص، ولكن للأسف لا من حسيب ولا من رقيب، همهم إعلان النسب المرتفعة لنجاح طلابهم بخاصة في صفوف الشهادات، غير آبهين بالجانب الإنساني“.

ورأى أن “المطلوب تغيير في سياسة بعض المسؤولين الذين يتربعون على عرش التربية في هذا البلد المنهار سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فهناك الكثير من السياسيين في لبنان ولكن ماذا فعل هؤلاء لوقف انهيار البلد غير الإذعان للإملاءات الاميركية والأجنبية، وإن كانت على حساب مصلحة لبنان، وبسبب هؤلاء انهارت الدولة وسرقت الأموال وتفشى الفساد في الإدارات، ووصل البلد الى ما وصل اليه“.

وأضاف “الحصار الأميركي على لبنان والشروط والإملاءات الأميركية، وحتى قانون قيصر يطال لبنان واقتصاده كما يطال سوريا، ولكن لا يحرؤ أحد على التوجه للأميركيين ويقول لهم أنكم أخطأتم بمنع الغاز المصري والكهرباء الأردنية عن لبنان، وبمنع لبنان من قبول هبة المحروقات من أدالجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن قبول عروض إنشاء معامل الكهرباء والعروض الصينية والروسية، كما يخشى البعض من التواصل مع سوريا بشأن عودة النازحين إلى بلدهم، خشية من العقوبات الأميركية“.

وسأل “ألم يحن الوقت لنجد حلا أو بداية حل لمشاكل هذا البلد؟ نحن نعتبر أن بداية الحل لأزمات البلد بانتخاب رئيس للجمهورية، بعد 8 أشهر من الفراغ الرئاسي لم ننتخب رئيس للجمهورية، لأن البعض في لبنان إما يريدون فرض رئيس على شاكلتهم وعلى شاكلة ما يريده أسيادهم او استمرار الفراغ. يريدون رئيسا ينصاع لإرادات وإملاءات الخارج. أما نحن فمنذ البداية دعوتنا إلى التفاهم والحوار والتلاقي والذهاب لانتخاب رئيس الجمهورية، ولكن الفريق الآخر صم آذانه، ولم يتجاوب مع دعوتنا، ولبنان يئن ويتألم ويتوجع“.

وقال “نحن ثابتون على مرشح وطني جدير بأن يكون رئيسا للجمهورية، وافقتم عليه عندما طرحتم اسمه في بكركي صمن لائحة أقطاب المسيحيين الأربعة، عنيت به الوزير سليمان فرنجية، فلماذا ترفضونه اليوم، وهو القادر على التفاهم مع جميع اللبنانيين، ومع سوريا حول ملف عودة النازحين، ومع دول الخليج قاطبة. تقولون أن سبب رفضكم لكونه من فريق الممانعة، عندما قبلتم به قبل ست سنوات ألم يكن في فريق الممانعة؟ نحن ندعو مرة أخرى اللبنانيين لكي يجلسوا إلى طاولة للتفاهم لننقذ بلدنا من هذا المأزق، بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة قادرة على تحمل المسؤوليات، ولكي لا يهاجر المزيد من اللبنانيين، واعلموا إن لم نتفاهم كلبنانيين، وإن لم نهتم نحن ببلدنا فلن يهتم بنا أحد“.

المصدر: الوكالة الوطنية