روسيا اليوم: وقوع انفجارين على الأقل بالقرب من مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في مدينة روستوف – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2023 - 15:18

روسيا اليوم: وقوع انفجارين على الأقل بالقرب من مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في مدينة روستوف

منذ 48 mins 24 June، 2023
أخبار موقع المنار

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