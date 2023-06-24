روسيا اليوم: وقوع انفجارين على الأقل بالقرب من مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في مدينة روستوف – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2023 - 15:18
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قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين يعلن سيطرة قواته على مدينة جنوبي روسيا ويهدد بالتوجه إلى موسكو
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا: قائد فاغنر يواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما
البرلمان الألماني يقر قانوناً يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة لمعالجة نقص مزمن في الأيدي العاملة بعدد من الصناعات
بيونغ يانغ: سنتخذ مزيداً من الإجراءات رداً على زيادة النشاط العسكري الأميركي في شبه الجزيرة الكورية
روسيا اليوم: وقوع انفجارين على الأقل بالقرب من مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في مدينة روستوف
منذ 48 mins
24 June، 2023
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