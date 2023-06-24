لجنة مكافحة الإرهاب في روسيا: مزاعم قائد قوات فاغنر لا صحة لها – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 24 2023 - 00:46
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
23 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
حزب الله يدين ما اقدمت عليه عصابات المستوطنين في قريتي عوريف وترمسعيا من تدنيس للمساجد وحرق للقرآن الكريم
حزب الله: ما أقدمت عليه عصابات المستوطنين هو عمل إجرامي خطير ينتهك كل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية
حزب الله: إن التطاول على كتاب الله هو عمل مدان ومرفوض يمثل أعلى درجات الإرهاب والعنصرية ويمس في معتقدات الناس وعباداتهم
حزب الله: ندعو الحكومات الإسلامية والعربية والمنظمات الحقوقية والدولية للقيام بكل ما من شأنه إدانة هذا العمل الإجرامي
المكتب السياسي في حركة أمل يستنكر الإعتداء على المقدسات الدينية في فلسطين ويطالب بضرورة الرد الجامع لردع العدو الصهيوني
حركة حماس: ندعو شعبنا في الضفة للتصدي لجرائم المستوطنين بحق المساجد والقرآن ونطالب بتحرك عربي وإسلامي
حماس: نؤكد أن العدو ومستوطنيه سيدفعون ثمن هذه الجريمة في قرية عوريف جنوب نابلس والعدوان على شعبنا ومقدساتنا
الجهاد الإسلامي: نحمل حكومة العدو المسؤولية عن الاعتداء الآثم الذي دنس المساجد وحرق المصاحف ودمر ممتلكات المواطنين
الجهاد الإسلامي: هذا التصعيد الإجرامي يعكس رغبة العدو في إشعال حرب دينية تستهدف رأس عقيدتنا وديننا ولا يمكن السكوت عنه
رابطة علماء اليمن: نستنكر صمت الأنظمة الإسلامية تجاه جريمة إحراق المصحف الشريف والتعامل البارد تجاه هذه الجريمة
الهلال الأحمر الفلسطيني: 15 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي بيت دجن وبيتا بمحافظة نابلس
سرايا القدس - كتيبة جنين: خاض مجاهدونا اشتباكات عنيفة مع قوات وآليات العدو في شارع حيفا وأمطروها بوابل من الرصاص
كتيبة جنين: تمكن مجاهدونا من تفجير عبوات ناسفة بآليات العدو في شارع حيفا خلال انسحابها محققين إصابات مباشرة
50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك
معلومات المنار: وفد حزب الله وموفد الرئيس الفرنسي توافقا على أن الحوار هو أقصر الطرق من أجل انتخاب رئيس للجمهورية
معلومات المنار: وفد حزب الله أكد تمسكّه بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية
الشيخ محمد يزبك: لا خروج من الفراغ الرئاسي إلا بالحوار والتفاهم والاتفاق ومن دون الرهان على الخارج
الشيخ علي دعموش: الأزمة في لبنان لا يمكن حلّها بالتقاطعات الآنية بل بالحوار والتفاهم الداخلي
الشيخ علي الخطيب: الحل ممكن في لبنان شرط التخلي عن الطائفية والانقسام
الشيخ أحمد قبلان: لبنان لا يقوم إلا بالشراكة الوطنية والخارج ليس إلا عاملاً مساعداً على حل الأزمات فيه
السيد علي فضل الله: للتجاوب مع أي خطوة تؤدي إلى فتح باب الحوار بين اللبنانيين لتحرير الاستحقاق الرئاسي من سياسة التعطيل
الرئيس ميقاتي من مطار بيروت الدولي: لبنان لا يمكن أن يكون ممراً أو مصدراً لأي عمل يضر به وبأشقائه العرب وبدول العالم
الخارجية السورية تدين بأشد العبارات الاعتداءات الهمجية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أهل الجولان المحتل وأرضهم السورية
الخارجية السورية: الإرهاب كان وما زال نهجا متأصلا لدى الإحتلال ووقفة العزّ التي سطرها أهلنا تؤكد مجددا أن العدو زائل
السلطات الروسية تعلن اعتقال 5 أفراد حاولوا شراء مواد مشعة لاستخدامها في هجوم يهدف "لتشويه سمعة" موسكو
الكرملين: نرفض ادعاءات الغرب بأن موسكو تعمل على زعزعة الاستقرار في إفريقيا ودورنا هناك ليس موجها ضد أي دولة
الخارجية الروسية: وسعنا بشكل كبير قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا رداً على حزمة من عقوبات الاتحاد
الخارجية الروسية: الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي غير شرعية وتقوض الصلاحيات القانونية الدولية لمجلس الأمن الدولي
مندوب روسيا في مجلس الأمن: روسيا لن تسهل التوريد التجاري للحبوب من أوكرانيا إلى الدول الغربية الغنية
وسائل إعلام سودانية: قتيل و6 جرحى في اشتباكات بين قوات الشرطة والدعم السريع في الأبيض بولاية شمال كردفان
لجنة مكافحة الإرهاب في روسيا: مزاعم قائد قوات فاغنر لا صحة لها
منذ 2 ساعة
23 June، 2023
مكافحة الإرهاب في روسيا
التعليقات
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}