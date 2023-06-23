ميقاتي جال مع عدد من الوزراء في المطار: لبنان لن يكون مصدرا او ممرا لاي عمل يضر بالأشقاء

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي خلال جولة تفقدية في مطار بيروت برفقة وزير الاشغال علي حمية انه “بالرغم من كل المشكلات والمصاعب التي نمر بها، فإننا نسعى جاهدين لان يعكس مطار بيروت الصورة المشرقة للبنان”.

وتابع ميقاتي “قمنا اليوم خلال هذه الجولة بالاطلاع على الهبة الألمانية في مبنى الجمارك الذي يتضمن السكانر لكل ما يتم تصديره من لبنان”، واضاف “هذا السكانر دقيق جدا ويكشف عن الممنوعات في اي عملية تصدير وعن المتفجرات في حال وجودها في اي من البضائع المصدرة من لبنان”، واوضح “هدفنا بأن يكون التصدير سليما وأمنا، وهذا ما نعد به الدول العربية والغربية ونعلن بأن مطار بيروت آمن”.

ولفت ميقاتي الى انه “تفقدنا أيضا قسم الحقائب التي تخرج من المطار واطلعنا على الماكينات والاليات الجديدة التي وضعت ورفعت نسبة المراقبة من 500 حقيبة في الساعة الى1200 حقيبة، وهذا معدل جيد جدا، وما يهمنا في المطار هو موضوع الأمن في شكل عام”، وتابع “أبلغنا رئيس جهاز أمن المطار عن وضع 800 كاميرا في المطار ومحيطه وهناك غرفة عمليات تعمل 24 ساعة على 24 ساعة لمراقبة اي حركة غير صحيحة في المطار، همنا ان نضبط الامن ونقوم بكل ما يمكن فعله”، وأكد “لا يمكن ان يكون لبنان، لا مصدرا ولا ممرا لاي عمل يضر بلبنان وباشقائه العرب وبدول العالم”.

واضاف ميقاتي “تحدثنا مع المدير العام للامن العام عن الاجراءات المتعلقة بتسهيل عملية المرور عبر الامن العام”، وتابع “بالامس بالذات وصلت حركة الذهاب والاياب في المطار الى حوالى 28 الف راكب، وهذا رقم قياسي نسبيا، وقد تمكن الامن العام من خدمة جميع الركاب ومع بداية الصيف وموسم الحج طلبت ان تكون الاجراءات لدى العودة مسهّلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام