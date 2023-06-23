الرئيس الفرنسي يذكّر بكين بـ”مسؤوليتها الخاصة” في مكافحة التغير المناخي

ذكّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، بـ”المسؤولية الخاصة” لبكين في مكافحة التغير المناخي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، الخميس في باريس، على هامش قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد”.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون “انتهز هذه الفرصة للتذكير بالأهمية التي يوليها للعمل مع الصين في مواجهة التحديات العالمية المتمثلة في مكافحة تغير المناخ، وتآكل التنوع البيولوجي وانعدام الأمن الغذائي”.

كما أضافت الرئاسة الفرنسية: “الصين تتحمل مسؤولية خاصة تنبع من مساهمتها في الاقتصاد العالمي”.

وذكّر ماكرون أيضا بـ”توقعات فرنسا لناحية الوصول إلى السوق الصينية”.

ويعقد الرئيس الفرنسي حتى يوم الجمعة، قمة دولية تهدف إلى التوفيق بين مكافحة الفقر ومواجهة التغير المناخي، بمشاركة نحو أربعين رئيس دولة وحكومة إضافة إلى قادة مؤسسات مالية دولية كبرى.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية