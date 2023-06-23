ترجيحات حول سبب فقدان غواصة “تيتان” ومصرع ركابها

أعلن خفر السواحل الأمريكي أن غواصة “تيتان” التي فقدت في المحيط الأطلسي قبل أيام، قد تعرضت على الأرجح لانفجار كارثي أودي بحياة ركابها الخمسة.

وقدم خفر السواحل الأمريكي، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، تعازيه لعائلات من كانوا على متنها. وأفاد بأن الحطام الذي عثرت عليه مركبة البحث الإلكترونية هو من “الجسم الخارجي” للغواصة، حيث كان على مسافة تبعد حوالي 1.600 قدم (487 كيلو مترا) من مقدمة السفينة “تيتانيك”.

من جانبه، رجح خبير الغواصات المأهولة الروسي، أناتولي ساغاليفيتش، أن يكون الحادث الذي تعرضت له غواصة “تيتان”، ناجما عن تصدّع هيكلها وتشظيه تحت ضغط الماء الهائل في الأعماق.

وأكد خفر السواحل الأمريكي أمس الخميس أن الحطام الذي تم العثور عليه كان من غواصة “تيتان”، وأظهر تحليل الحطام أن الغواصة تعرضت لأضرار كارثية وتوفي جميع ركابها.

من جهتها، قالت شركة “أوشن غيت إكسبيديشن” إنها تعتقد أن السائحين الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة تيتان المفقودة منذ يوم الأحد “قد ماتوا”.

وأضافت: “قلوبنا مع هؤلاء المفقودين الخمسة، ومواساتنا لكل أفراد عائلاتهم في هذه اللحظات العصيبة”.

ويوجد 5 أشخاص على متن الغواصة، انقطع الاتصال بهم بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من الغوص يوم الأحد الماضي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه كان على متن “تيتان” كل من الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، وغواص الأعماق الفرنسي المخضرم بول هنري نارجيولي، ومؤسس شركة أمريكية تنظم رحلات إلى حطام تيتانيك ستوكتون راش، ورجل الأعمال الباكستاني شاهزادا داوود وابنه.

المصدر: وكالات