أهالي بلدة سنجل قرب رام الله يتصدون لهجوم المستوطنين على منازل في أطراف البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2023 - 23:36
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إستهداف طائرات تجسس اسرائيلية سيارة مدنية يستقلها شبان فلسطينيون بصاروخ في جنين اسفرت عن استشهاد 3 مقاومين
الاعلام العبري: مسيرة إستهدفت بالصواريخ خلية للفلسطينيين في الجلمة في أول عملية اغتيال جوًا في الضفة منذ العام 2005
سرايا القدس- كتيبة جنين زفت شهداء جريمة الاغتيال: صهيب عدنان الغول وأشرف مراد السعدي ومحمد بشار
حركة حماس زفت الشهداء مؤكدة أنّ عملية الاغتيال محاولة يائسة لتلميع صورة جيش الاحتلال
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الشعب الفلسطيني ومقاومته سيردون على تصاعد عدوانية الاحتلال
إضراب شامل في جنين استنكارا لاغتيال المقاومين الثلاثة
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مغادرة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان السرايا الحكومية بعد لقائه الرئيس ميقاتي من دون تصريح
الرئيس ميقاتي خلال اللقاء شدد على أن المدخل الى الحل يكمن في انتخاب رئيس جديد
لودريان أكد أن الهدف من زيارته الاولى للبنان استطلاع الوضع سعيا للمساعدة في إيجاد الحلول للأزمة التي يمر بها لبنان
الموفد الرئاسي الفرنسي جاي إيف لودريان يزور بكركي ويلتقي البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي
لودريان من بكركي:ستكون لديّ زيارات أخرى وسنتواصل مع كلّ الأفرقاء في لبنان للخروج بأسرع وقت ممكن من الأزمة السياسيّة
لودريان من بكركي: لا أحمل أيّ مبادرة والحلّ يأتي من اللّبنانيّين وفرنسا ستبقى حاضرة دائمًا
وزير الزراعة اللبناني: نبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة السمكيّة
لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية يستنكر الاعتداءات الصهيونية المستمرة والمتمادية على الشعب الفلسطيني
نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري: قرار التعاون مع تركيا سنتخذه بعد انسحابها الكامل من أراضينا
وصول وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبد اللهيان الى أبوظبي المحطة الرابعة من جولته الخليجية
بعد انتهاء هدنة مدتها 72 ساعة استئناف القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فيام_درمان غربي العاصمة الخرطوم
سلطات الاحتلال تشرع بعمليات هدم لمنشآت سكنية في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة
بوتين: هناك انتهاك ممنهج لمبادئ مفهوم حظر الأسلحة البيولوجية
الكرملين: مزاعم أوكرانيا بإعداد روسيا لهجوم إرهابي في منشأة زابوروجيا النووية كذبة أخرى
السلطات الروسية: القوات الأوكرانية قصفت جسور الحدود الإدارية بين خاركوف وشبه جزيرة القرم
حاكم مقاطعة خيرسون: سنجري تعديلات على طرق النقل بين خيرسون والقرم بعد قصف أوكرانيا جسر تشونغارسكي
مجلس النواب الأميركي أقرّ اتفاقا تجاريا مع تايوان يهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية
المستشار الألماني: على أوروبا الإسراع في الإنتاج الدفاعي وتعزيز التعاون بين دولها
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: دعوت رئيس صربيا ورئيس وزراء كوسوفو لاجتماع في بروكسل لبحث حل للأزمة
الخارجية الروسية: شرط عودتنا إلى معاهدة "ستارت" هو تخلي الولايات المتحدة عن نهجها العدواني تجاه روسيا
خفر السواحل الصيني: رصدنا مرور سفينة حربية أميركية عبر مضيق تايوان أمس
موسكو ترفض حضور ماكرون لقمة بريكس: لا مكان له ولأمثاله
مقتل 31 شخصًا في انفجار داخل مطعم بشمال غرب الصين
وسائل إعلام أمريكية: مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء إعصار ضرب مدينة ماتادور شمال ولاية تكساس الأميركية
أهالي بلدة سنجل قرب رام الله يتصدون لهجوم المستوطنين على منازل في أطراف البلدة
منذ 21 mins
22 June، 2023
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