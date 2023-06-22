إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في سلوان بالقدس بسبب هجوم المستوطنين على الحي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2023 - 23:36

إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في سلوان بالقدس بسبب هجوم المستوطنين على الحي

منذ 55 mins 22 June، 2023
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