اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2023 - 23:36

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة

منذ 57 mins 22 June، 2023
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