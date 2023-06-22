وفد من حزب الله زار اللبكي وتشديد على ضرورة التعاون للنهوض بمنطقة عكار

زار وفد من “حزب الله ” ترأسه مسؤول الشمال في الحزب الشيخ رضا احمد سعادة، محافظ عكار المحامي عماد اللبكي في مكتبه بسرايا حلبا، بحضور رئيس قسم محافظة عكار السيد لقمان الكردي ، وعضو القيادة القطرية لحزب “البعث العربي الاشتراكي ” موسى طعمة ، ورئيس اتحاد بلديات الجومة روني الحاج ، وجرى خلال اللقاء التداول الاوضاع العامة في محافظة عكار، وانعكاس الازمات المالية والاقتصادية في لبنان على الاوضاع المعيشية والحياتية ، وعلى الدوائر العامة والخاصة في محافظة عكار.

اللبكي

عقب اللقاء، تحدث اللبكي وقال : “تشرفنا اليوم بزيارة الشيخ رضا احمد، وأكدنا له “التعاون المستمر فيما بيننا لمصلحة اهالي المنطقة، وتناقشنا في عدد من الامور الإنسانية والاجتماعية التي تهم اهالي المنطقة، ونأمل خيرا ان شاء الله في المستقبل القريب”.

احمد

بدوره قال احمد : “هذه الزيارة هي زيارة شكر لمحافظ عكار عماد اللبكي على تعاونه الدائم لخدمة اهلنا في عكار، ونحن دائما في تعاون مستمر لخدمة اهلنا على الصعد كافة، خصوصا اننا نعيش في ظروف صعبة للغاية”.

اضاف:” وتناقشنا في أمور كثيرة في سبيل خدمة النهوض بعكار، لاسيما وان هذه المنطقة تعد الاكثر حرمانا في لبنان ولا يمكن ان ننهض بها إلا بتعاون الجميع سواء كانت مؤسسات الدولة أو الاحزاب والبلديات والجمعيات” .

واكد احمد اننا من “نسيج هذا المجتمع وهدفنا انساني، ولا نريد سوى خدمة اهلنا الطيبين في هذه المنطقة المحرومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام