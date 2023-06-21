الامام الخامنئي خلال استقباله هنية: غزة هي مركز المقاومة والأحداث الأخيرة في جنين دليل بارز على دخول الجيل الفلسطيني الجديد ساحة المواجهة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2023 - 21:08

الامام الخامنئي خلال استقباله هنية: غزة هي مركز المقاومة والأحداث الأخيرة في جنين دليل بارز على دخول الجيل الفلسطيني الجديد ساحة المواجهة

منذ 41 mins 21 June، 2023
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