الامام الخامنئي: الشباب الفلسطيني الآن في الساحة والأهم من ذلك أنهم يعتمدون على الإسلام والفكر الإسلامي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2023 - 21:08

الامام الخامنئي: الشباب الفلسطيني الآن في الساحة والأهم من ذلك أنهم يعتمدون على الإسلام والفكر الإسلامي

منذ 41 mins 21 June، 2023
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